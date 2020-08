MidiaNews

Um homem de identidade não revelada foi preso na noite deste domingo (30) após ameaçar sua vizinha de morte e xingá-la de “preta fedorenta”. O caso ocorreu em Várzea Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava incomodada com o suspeito, que havia horas ouvia música em volume muito alto em sua residência, no Bairro Jardim Aeroporto.

A mulher relatou aos policiais que foi até o imóvel tentar conversar com o homem para fazê-lo abaixar o som, porém ao retornar para sua casa ela notou que o vizinho se recusou a atendê-la.

Então, ela voltou até à residência para tentar fazer o pedido novamente, porém, alterado, o homem começou a gritar fazer ameaças contra ela e sua família.

Segundo ela, o vizinho afirmou que mataria ela e seus filhos e, na sequência, fez ofensas raciais. Em um dos xingamentos, ele afirmou que a mulher era uma “preta fedorenta”.

Diante das ofensas, a mulher acionou a Polícia Militar, que foi até o endereço do suspeito. O homem ainda mantinha o som alto e foi detido em flagrante pelos militares.

Já na delegacia, um outro vizinho compareceu e informou que o suspeito era muito agressivo e já havia quebrado a bicicleta de sua filha de 9 anos durante um surto.

Após o registro do boletim de ocorrência na Central de Flagrantes, o suspeito foi autuado por injúria mediante preconceito, dano, perturbação da tranquilidade e ameaça.