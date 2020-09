Governo emite nota afirmando que exonerou servidor preso pelo Gaeco

Redação

Após receber denúncias sobre possível crime de corrupção de agente público estadual, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco/MT) realizou diligências de monitoramento e prendeu em flagrante delito, na noite desta quinta-feira (24), o secretário Adjunto de Administração Sistêmica da Casa Civil.

O agente público foi autuado em flagrante por crime de corrupção passiva e será encaminhado para audiência de custódia. Já o Governo do Estado anunciou, por meio de nota, que já exonerou Wanderson, reiterando que não coaduna com qualquer prática de crime e que atua fortemente no combate à corrupção.

NOTA À IMPRENSA

O servidor Wanderson de Jesus Nogueira que exercia a função de Secretário Adjunto Sistêmico, da Casa Civil, já foi demitido do cargo, na noite de quinta-feira (24.09), assim que chegou ao conhecimento do Governo de Mato Grosso a prisão. A demissão será publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (25.09).

O Governo reitera que não coaduna com qualquer prática de crime e que atua fortemente no combate à corrupção.

Toda denúncia de possível irregularidade terá sempre o respaldo do Governo para sua investigação, esclarecimento e o apoio à punição severa de qualquer servidor ou cidadão envolvido em corrupção.