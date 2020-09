Gefron troca tiros com bandidos e apreende R$ 4,7 mi em cocaína

MidiaNews

Um traficante foi preso na madrugada desta quarta-feira (16) após confronto com policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), na BR-174, próximo a Porto Esperidião (a 322 km de Cuiabá). Com ele foram apreendidos mais de 266 Kg de cocaína.

A droga apreendida totaliza mais de R$ 4,7 milhões, segundo o Gefron.

Conforme o boletim de ocorrência, em patrulhamento próximo à fronteira com a Bolívia, os policiais militares viram um grupo caminhando às margens da rodovia de forma suspeita.

A equipe da Gefron, então, desceu da viatura e se aproximou a pé da quadrilha, que embarcava em uma caminhonete Hillux.

Ao fazer a abordagem, os policiais deram ordem para que eles parassem de entrar no veículo, momento em que os criminosos sacaram a arma e atiraram.

Como resposta, os militares também dispararam contra os suspeitos, enquanto eles fugiam do local. Nenhum deles foi atingido.

Durante a fuga, um dos traficantes correu para mata às margens da BR, porém não conseguiu se esconder e terminou sendo o único detido.

Foi realizada a busca no local, onde foram encontrados nove sacos às margens da estrada e dois na carroceria do veículo Toyota Hillux.

Após a abertura dos sacos foi constatado a quantia de 251 tabletes de pasta-base de cocaína, totalizando 266,08 kg. O prejuízo para o tráfico foi avaliado em R$ 4.757.000.

Os policiais encaminharam o criminoso para a delegacia, onde ele foi autuado por tráfico ilícitos de drogas, associação ao tráfico e associação criminosa.

Durante checagem também foi encontrada em sua ficha criminal uma passagem por tráfico em Goiânia.