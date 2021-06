GCCO prende dois assaltantes do ‘Novo Gangaço’ em hotel

Policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) prenderam nesta quarta-feira (23), dois bandidos que assaltaram as agências do Sicoob e Sicredi da cidade de Nova Bandeirantes (1.026 quilômetros de Cuiabá).





Os criminosos, que ainda não tiveram os nomes divulgados, foram localizados em um hotel da cidade de Nova Monte Verde (940 km de Cuiabá). Com eles, a Polícia encontrou alguns materiais e dinheiro provavelmente subtraído das agências.Existe a suspeita que a dupla tenha fugido do segundo confronto que resultou no óbito de dois suspeitos nesta segunda-feira (21).As buscas pelo grupo que roubou cerca de R$ 900 mil já duram duas semanas. Até agora, sete bandidos foram mortos. Estima-se que o grupo possa ter de dez a 15 integrantes.Quatro homens do bando entraram em confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na tarde de quinta-feira (10), depois de evitarem uma barreira e fugirem em uma caminhonete. Os policiais do Bope coletaram as informações e foram em busca dos suspeitos no meio da mata.Em dado momento, a equipe do Bope foi surpreendida por disparos de arma de fogo e iniciou-se o confronto que resultou nos óbitos de Waldeir Porto Costa, 25 anos, Luiz Miguel Melek, 40 anos, Maciel Gomes de Oliveira, 37 anos, e Romário de Oliveira Batista, 35 anos. Com os bandidos foram encontradas roupas militares, armas e R$ 164 mil.O segundo confronto aconteceu após uma barreira no município Nova Monte Verde na segunda-feira (21), Adailton Santos da Silva, 40 anos e Diego de Almeida Costa, 31 anos, teriam atirado nos militares que revidaram e pediram reforço.Os bandidos então correram para uma região de mata e após chegada da Força Tática de Alta Floresta, eles foram encontrados dentro de uma casa. Novamente, os policiais teriam sido recebidos com disparos e houve a troca de tiros que resultou nas mortes.Com a dupla foram encontradas diversas roupas, R$43,5 mil, além das armas que foram utilizadas no assalto (revólver calibre 38 e espingarda calibre 12).Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra as equipes da Polícia Militar prestando socorro aos criminosos. Porém, eles já chegaram sem vida ao hospital.Segundo informado pelo Comando da PM, o roubo teve início pouco antes das 10h da manhã do dia 4 de junho. Os criminosos empregaram uso de arma de fogo de grosso calibre, como metralhadoras, fuzís e escopetas calibre 12. Na fuga eles utilizaram uma caminhote.Na porta do banco eles deixaram reféns sem camisa e com as mãos para cima enquanto faziam o recolhimento do dinheiro. Para assustar e evitar a chegada dos policiais, eles dispararam vários tiros em frente à praça pública.Todo ato é semelhante ao usado no estilo Novo Cangaço, que estava extinto em Mato Grosso desde 2013. Por conta disso, os policiais que foram empregados na ação são os mesmos que foram instruídos na época em cursos de busca pela mata.