Funcionário é preso após furtar loja

Redação

Diversos suplementos alimentares furtados de uma loja na Capital foram recuperados pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (01.09). Na rápida ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, um suspeito de 27 anos foi preso em flagrante por furto qualificado por abuso de confiança.

As diligências iniciaram logo após a delegacia ser acionada na segunda-feira (31.08) para apurar o furto ocorrido em um estabelecimento comercial localizado no bairro Quilombo.

A vítima relatou que havia contratado um funcionário no mês de junho. Porém, ao verificar as câmeras de segurança da loja observou que a esposa do funcionário esteve na loja e saiu com uma sacola com vários produtos. No entanto, os itens levados pela mulher não foram registrados pelo funcionário.

Ao ser perguntado pela dona da loja sobre os produtos, ele alegou que teria esquecido de registrar. Desde então, a proprietária passou a observar e começou a perceber que estavam sumindo diversas mercadorias. O prejuízo causado foi avaliado em cerca de R$ 10 mil.

Ainda segundo a vítima, ao acessar o computador da loja e entrar no aplicativo do Instagram, percebeu que o perfil apresentava vários produtos idênticos aos da sua loja, sendo um dos produtos, inclusive, que tem em sua loja e o fabricante não vende mais.

Com base nas informações, os policiais civis conseguiram localizar o rapaz, que ao ser abordado confessou que vinha praticando o furto de forma continuada. Os produtos foram recuperados na casa do funcionário.

Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido à Derf-Cuiabá, onde foi interrogado pelo delegado Guilherme Bertoli de Carvalho e autuado por furto qualificado pelo abuso de confiança. Após os procedimentos policiais, o rapaz foi encaminhado para uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.