Funcionário de frigorifico é preso por participação na morte de cabo; polícia desvendou o crime

Nesta quarta-feira (15), Bruno Cavalcante da Silva e Iuri Silva Ferreira foram presos preventivamente durante uma ação coordenada por investigadores da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio e policiais militares em Porto Velho. A dupla é acusada de participação do assassinato do cabo da Polícia Militar Rogério de Castro Escorcio, morto no final da manhã de sábado (11), ao reagir a um assalto em um frigorifico. Na manhã de terça-feira (14), outro envolvido, Elias da Rocha Pereira, foi preso temporariamente.

Bruno Cavalcante disse que Iuri, que é funcionário do frigorífico onde aconteceu o crime, teria passado as informações afirmando para seus comparsas que naquele dia os funcionários da empresa iriam receber seus pagamentos.

Ainda segundo o delegado, Bruno relatou que no dia do crime, ele e Alexsander Vinícius Araújo de Oliveira, morto a tiros na noite de sábado (11), chegaram armados no local em uma motocicleta Honda Broz. A Polícia investiga para saber se Alexsander era o comparsa dos criminosos.

Bruno disse ainda, que no momento em que ele e Alexsander anunciaram o assalto, o policial tentou sacar sua arma. Nesse momento, os dois bandidos efetuaram vários disparos e um deles acabou acertando a vítima no olho. Os criminosos disseram que não sabiam que Rogerio era policial.

Com a vítima baleada, Bruno afirmou que pegou a arma de fogo e o aparelho celular do policial e fugiu com Alexsander.

Do lado de fora do frigorífico, Elias aguardava os dois comparsas em um veículo Ford Ka. Questionado, Bruno relatou que o papel de Elias, era dar apoio para ele e Alexsander.

No porta-malas do carro de Elias, havia uma bicicleta, que segundo os criminosos, seria usada para um dos envolvidos fugir após abandonar a motocicleta. O outro iria no carro juntamente com Elias e o dinheiro que eles tinham a intenção de roubar, mas não conseguiram.

O delegado Marcelo Resem destacou ainda o empenho e trabalho em conjuntos dos policiais civis e militares para identificar, localizar e prender os envolvidos no crime.

Após prestarem esclarecimentos a dupla foi encaminhada para o presídio, onde ficou à disposição da justiça