Força Tática tira de circulação 12 tabletes de maconha no bairro Cristo Rei

Equipes da 20ª Companhia de Força Tática apreenderam na noite desta quarta-feira (22.07) 12 tabletes de maconha, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.

Os policiais foram informados que um homem estaria vendendo entorpecente na frente de uma casa. No local, os agentes perceberam que o suspeito correu ao ver as viaturas. Ele não foi localizado.

No chão do quintal da casa, foi encontrado um tablete de maconha e uma planta da mesma droga. Dentro da casa estavam mais 11 tabletes de maconha, além de uma conta de energia e um crachá no nome de um homem.

Todo material apreendido foi entregue na delegacia.

Serviço

