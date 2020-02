Força Tática prende condutor com armas de fogo e munições

Divulgação

Mais duas armas de fogo e munições foram tiradas de circulação pela polícia militar, através de policiais da Força Tática lotados no Comando Regional 8.

De acordo com apuração, a Força Tática realizava patrulhamento nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, quando avistou uma caminhonete que andava em alta velocidade pela Avenida JK, no município de Juína.

Rapidamente a Força Tática fez acompanhamento da caminhonete e mais à frente em segurança emitiram sinais sonoros e luminosos para o condutor, por volta das 23h30, que parou e foi abordado.

Durante revista pessoal no condutor nada foi encontrado, porém durante buscas no veículo foram entrados um revólver calibre 38 com 7 munições, sendo 6 munições intactas e 1 deflagrada e uma espingarda sem registro e número de série raspado, de calibre 36, com 11 munições intactas.

O condutor, Marinaldo Aparecido de Godoi, 28, teve as armas apreendidas e foi conduzido para a delegacia de polícia sendo preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Como uma das armas estava com a numeração raspada, não foi possível arbitrar fiança ao condutor na delegacia.

O suspeito deverá ser levado para audiência de custódia na tarde de hoje.

Ontem, a polícia judiciária civil durante mandado de busca e apreensão apreenderam uma pistola bereta calibre 22, com 59 munições, uma espingarda calibre 28, com 13 munições, uma espingarda de pressão possivelmente adaptada para calibre 22 e um revólver calibre 22. O suspeito, Cleberson Araújo Camilo, de 27 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, e pagou fiança de 10 salários mínimos para responder ao crime em liberdade.