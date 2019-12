Força Tática apreende mais de 340 quilos de maconha em veículo e prende suspeito em Confresa

Policiais da Força Tática apreenderam nessa madrugada de sexta-feira, (20), uma grande quantia de droga que era transportada em um veículo Fiat Uno. A prisão do suspeito ocorreu no centro do município de Confresa.



Os militares abasteciam a viatura quando observaram Mateus da Silva Dola Sarafin, 20 anos, em atitude suspeita, o rapaz se mostrava nervoso e inquieto com a presença dos policiais. Após o veículo Fiat Uno sair do pátio do posto e seguir sentido o centro de Confresa, os militares realizaram a abordagem no carro onde foi localizado 348 tabletes de maconha.



O suspeito Mateus Dola informou aos militares que a carga de maconha seria transportada para o Estado de Goiás, e que o veículo estava sendo escoltado por homens armados. De imediato foi realizado um cerco no intuito de localizar o veículo “batedor”, mas sem êxito.



Diante do flagrante o suspeito foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil do município de Confresa onde as medidas cabíveis serão tomadas.