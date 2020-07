Filho de sargento e PM estão entre os mortos

REDAÇÃO

Um soldado e um filho de um sargento da Polícia Militar estão entre os criminosos que morreram após confronto com policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) na madrugada desta quarta-feira (29) no bairro Itamaraty, em Cuiabá. O policial estava afastado das funções, em licença médica para tratamento de saúde.

O soldado da PM foi identificado como Oacy da Silva Taques Neto, de 30 anos, e atuava na base do Boa Esperança. Já o outro identificado é Leonardo Vinícios Pereira, de 24 anos, que é filho de um sargento, também da PM. Ele já tinha passagens criminais por roubo e tráfico de drogas, e teria pego uma arma do pai escondido.

Outros quatro bandidos morreram, sendo que um deles também era monitorado por tornozeleira. A identidade deles ainda não foi divulgada.

O sargento, pai de Leonardo, chegou a registrar um boletim de ocorrência na noite dessa terça-feira (28), informando que sua arma, uma pistola .40, havia sido furtada, possivelmente por seu filho, o que se confirmou. No local da troca de tiros, foi encontrada a arma do policial.

De acordo com a Polícia Militar, o confronto ocorreu quando os suspeitos reagiram a uma tentativa de abordagem e atiraram contra os policiais. Eles estavam em um Fiat Uno e em um Toyota Corolla blindado, e trafegavam em conduta suspeita em uma estrada de terra atrás do condomínio de luxo Belvedere.

Durante o confronto, os seis suspeitos foram atingidos por disparos feitos pelo Bope. Um deles chegou a fugir baleado para uma área de mato, mas foi localizado morto logo depois. Nos veículos foram encontradas quatro pistolas e dois revólveres, coletes à prova de balas e rádios comunicadores.