Fernando Degaspari/ AT

Uma mulher quebrou o carro do ex-marido após flagrá-lo com a nova namorada na noite desta terça-feira (7) no Centro de Colíder (632 km de Cuiabá). O ‘quebra-quebra’ terminou na delegacia e teria ocorrido depois da mulher enfurecida encontrar o ex com o “novo amor” numa lanchonete.

Segundo informações, a "abandonada" foi até o carro do homem e quebrou vidro, para-brisa, retrovisor e amassou parte da lataria. A Polícia Militar foi acionada e a mulher detida, que deve responder por danos materiais.