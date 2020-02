Ex-presidiário é morto a pauladas dentro de casa

Cido Costa

Jhonatan Calegari da Silva, de 28 anos, foi encontrado morto no início da tarde desta sexta-feira (7) dentro da residência onde morava, no bairro Estrela Porã, em Dourados. O jovem foi espancado a pauladas e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações apuradas até agora pela polícia, ele havia se envolvido em uma discussão na noite de quinta (6) e teria voltado a discutir com o autor, que o agrediu com várias pauladas, principalmente na cabeça. Samu e Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas o homem já estava morto.

Homens da Força Tática, SIG e Guarda Municipal fazem levantamentos e buscas para encontrar o autor do crime. O cunhado da vítima é o principal suspeito. Jhonatan possui diversas passagens policiais e já sofreu várias tentativas de homicídio, em uma dela, ele chegou a ser baleado dentro de uma igreja em Dourados.