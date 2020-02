Esposa põe fogo e queima 90% do corpo do marido no interior de MS

Divulgação

A polícia da cidade de Dois Irmãos do Buriti, a 84 quilômetros de Campo Grande, procura por uma mulher de 40 anos, suspeita de atear fogo no próprio marido de 43 anos enquanto ele dormia, nesta quarta-feira (26). Ele teve 90% do corpo queimado.

A vítima foi socorrida e levada para o hospital da cidade e contou aos policiais que estava dormindo no quarto do casal, quando a esposa teria jogado gasolina nele e ateado fogo. Informações passadas ao Buriti News são de que a própria mulher foi quem chamou o socorro fugindo logo em seguida.

Aos policiais, a vítima disse que não havia motivos para a esposa querer matá-lo desta forma e desconhece o por que ela teria cometido ato. Os policiais foram até a residência do casal e encontraram o irmão do home e vizinhos apagando o fogo. A mulher é procurada.