Espingarda cai, dispara e mata adolescente de 15 anos em MT

Um adolescente de 15 anos morreu no último domingo (6) com um tiro no rosto, após uma espingarda disparar ao cair no chão, em Peixoto de Azevedo (a 672 km de Cuiabá).

De acordo com o boletim de ocorrência, o menor estava participando de uma pescaria em uma fazenda.

Ele estava com uma espingarda calibre 22 e, quando se preparava para ir embora, segundo testemunhas, houve o disparo.

O garoto guardava apetrechos da pescaria na carroceria do veículo Fiat Strada, quando ela caiu, disparou e o projétil o atingiu no queixo.

O menor foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil informou que o dono da espingarda é também o dono da fazenda. Ele prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberado em seguida.

O caso ainda segue sendo investigado.