Empresário morre ao cair de paramotor em lago de MT; veja vídeos

O empresário Idacir Rogério Mesnerovicz, de 37 anos, morreu após o paramotor que pilotava cair no Lago Municipal Vô Pedro, em Primavera do Leste (a 235 km de Cuiabá), na tarde desse domingo (5).

Em vídeos registrados por testemunhas que estavam no lago, Idacir é rapidamente retirado da água por populares.

No entanto, o empresário estava desacordado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e tentou reanimar a vítima, mas sem sucesso. Idacir era natural do Rio Grande de Sul e possuía uma empresa de autoelétrica na cidade.