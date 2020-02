Empresário dá 3 tiros na namorada e se mata em MT

O empresário Baltazar Augusto Menezes, 58, atirou três vezes contra a namorada e, em seguida, tirou a própria vida com um disparo de arma de fogo na cabeça. A tentativa de feminicídio e suicídio ocorreram no último sábado (1), em Nova Xavantina (651 km de Cuiabá).

A vítima, Karine Souto, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Barra do Garças.

As informações repassadas ao FOLHAMAX são de que Karine, 38, estava na casa de uma amiga quando, por volta das 12h45, o namorado foi até o local para buscar um colar com ela, que entregou a joia normalmente. Na sequência, Baltazar foi até o carro, pegou a arma e atirou três vezes contra a namorada.

Em seguida, ele foi até o carro e atirou com si mesmo. Baltazar morreu no local, enquanto Karine foi socorrida e levada a uma unidade de saúde. Posteriormente, transferida para Barra do Garças.

De acordo com a Polícia Civil, o relacionamento do casal era conturbado com vários registros de boletim de ocorrência.