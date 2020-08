Embriagado, homem mata sogra com socos e pauladas em MT

Midianews

Uma mulher identificada como Lídia da Silva Blat, de 50 anos, foi espancada e morta pelo genro, de 25, na noite de domingo (30), em Sorriso (a 420 km de Cuiabá).

O crime ocorreu por volta das 19h30. O suspeito estava visivelmente embriagado e foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrências, o homem havia passado o dia bebendo e, ao anoitecer, começou a ficar bastante alterado e passou a discutir com a esposa, o irmão dela e vizinhos.

Em determinado momento, Lídia tentou contê-lo, mas o homem a agrediu com socos, empurrões, até que ela caísse no chão. Mesmo caída, a vítima ainda levou pauladas e socos do genro.

A mulher foi socorrida por populares e encaminhada para uma unidade de saúde da cidade, onde teve uma parada cardíaca e acabou morrendo.

A Polícia Militar foi acionada e, com apoio do Corpo de Bombeiros, conseguiu prendeu o agressor, que se armou com uma faca após o crime e ameaçava os que chegavam próximo a ele.

Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal seguida de morte.

O caso ainda será investigado pela Polícia Civil.