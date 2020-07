Em alta velocidade, motociclista foge de abordagem e não explica origem de R$ 6,7 mil

Policiais militares do 5º BPM de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá) encaminharam à delegacia nesta quarta-feira (22.07), um homem por direção perigosa, no bairro Jardim Participação.

A equipe realizava ronda pela Avenida Rotary Internacional, quando solicitou ordem de abordagem ao motociclista de uma Honda Falcon vermelha. Ele não acatou e saiu em alta velocidade.

Foi iniciado o acompanhamento e durante todo o trajeto o homem subia em canteiros, dirigiu na contramão e em ziguezague. Colocando sua vida e outras pessoas em risco. Foi montado um bloqueio obrigando o homem parar, mas ainda disso, ele perdeu o controle da moto vindo a cair.

O homem carregava uma mochila com R$ 6.762,80 em vários envelopes de uma cooperativa de crédito. Questionado, ele não soube explicar a procedência do dinheiro.

Serviço

