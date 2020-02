Dupla é presa e adolescente apreendido com submetralhadora e máscaras

Divulgação

Manaus/AM - Dois homens foram presos e um adolescente apreendido, com armas e máscaras na madrugada desta sexta-feira (7), no beco Álvaro Leite, bairro Petropólis, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o trio foi detido após denúncia anônima de que eles estariam armados e utilizando máscaras, no Beco Álvaro Leite.

Ao chegar no local, a polícia disse que constatou que de fato a denúncia procedia e deteve o trio. Com eles a polícia apreende uma submetralhadora com silenciador, calibre 9 mm; doiis revólver calibre 38; dez munições calibre 9mm e sete munições calibre 38.

Os suspeitos foram levados ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.