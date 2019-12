Dupla de travestis armados com taser e faca roubam carro de motorista no MS

Um motorista, 36 anos, teve o seu carro roubado na madrugada dessa quarta-feira, 18, na Avenida Costa e Silva, na região da Vila progresso em Campo Grande (MS).

De acordo com informações da vítima enquanto transitava na Avenida com o seu carro Prisma de cor cinza, viu um carro antigo de cor prata, estacionado na via bloqueando a passagem.

Quando se aproximou do veículo as duas travestis desceram e foram até o carro dele como se estivessem pedindo socorro, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma das suspeitas foi até a janela do passageiro e tirou a chave da ignição. A dupla ainda estaria armada com uma faca e um taser (arma de choque).

As travestis exigiram os pertences da vítima, que teve aliança, celular e a carteira roubados. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Esse é o segundo caso de roubo de veículos na Avenida Costa e Silva que envolve dois travestis como autores dos crimes. No dia, (17.11) a Polícia Militar recuperou um veiculo roubado, modelo Renault Sandero, na Vila Ipiranga.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima, estava parada em um semáforo na Avenida Costa e Silva quando a dupla de travestis e um homem tirou a chave do contato e ordenou que o motorista entregasse todos seus pertences.

A vítima se recusou a entregar e foi agredido pelos suspeitos, que também não deixavam que ele saísse do veículo. O celular roubado tinha rastreador e após perceberem jogaram no mato. O motorista conseguiu rastrear o aparelho e recuperá-lo.

Após a ação criminosa o trio teria perdido o controle da direção e colidiram com um poste, e em seguida abandonaram o veículo no local.