Dono da arma que matou Isabele disponibiliza imagens

O empresário Glauco Fernando Mesquita Correa da Costa, proprietário da arma que matou a adolescente Isabele Guimarães, no dia 12 deste mês, afirmou que entregou espontaneamente imagens das câmeras de segurança da residência do prédio, além de todas as senhas de celulares da família para à Polícia Civil.

A família também respondeu todos os questionamentos feitos na Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), na segunda-feira (20).

O filho de Glauco é namorado da adolescente que acabou disparando a arma e matando a amiga, as duas com 14 anos. Foi o rapaz que levou duas pistolas 380 até à residência do empresário Marcelo Cestari, no dia 12, quando ocorreu a tragédia. Ele disse que deixou a arma na casa da família porque teve medo de ser parado em uma blitz.

Nota na íntegra encaminhada à imprensa e assinada pelos advogados Valber Melo e Filipe Maia Broeto.

“Glauco Fernando Mesquita Correa da Costa e seu filho, por meio de sua defesa técnica, conforme já veiculado na Imprensa, informam que prestaram depoimentos nesta segunda-feira (20), acerca do trágico e noticiado acidente envolvendo a jovem Isabelle Guimarães Ramos.



No interesse das investigações, ambos se colocaram à disposição das autoridades policiais e disponibilizaram, espontaneamente, imagens das câmeras de segurança da residência, prédio, além das senhas de celulares da família, bem como esclareceram todas as indagações formuladas pela autoridades policiais.

Ademais, esclareceram ainda que o adolescente não estava no local, no momento em que ocorreu o acidente, e seu depoimento se concentrou no transporte das armas até a residência de Marcelo Cestari.

A defesa não pode adentrar no teor do depoimento, uma vez que o procedimento investigativo é sigiloso, bem ainda porque tem por objetivo preservar as famílias que estão devastadas com o trágico acidente, em especial à de Isabelle Guimarães.

No mais, consigna que ambos seguem à completa disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos que se mostrem necessários à elucidação dos fatos”.