Dois ladrões de banco morrem em confronto com Bope em MT

Divulgação

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e bandidos que assaltaram duas cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes (1.026 quilômetros de Cuiabá), no dia 4 de junho, voltaram a trocar tiros nesta segunda-feira (21). O confronto ocorreu numa mata nas imediações de Nova Bandeirantes, onde os criminosos estão escondidos desde o assalto.

Segundo as informações, dois integrantes do bando foram mortos. Eles ainda não tiveram os nomes revelados.

De acordo com informações, a Polícia fazia buscas em uma região de mata na divisa de Nova Monte Verde com Nova Bandeirantes. Os criminosos foram encontrados e resistiram a prisão, iniciando a troca de tiros.

Dois dos bandidos acabaram sendo atingidos e morreram ainda no local. Não foi informado se houve prisões.

2º CONFRONTO

Este foi o segundo confronto de policiais com os criminosos desde o assalto aos bancos. No dia 10 de junho, quatro morreram no confronto com os policiais. Na ocasião, mais de R$ 160 mil roubados dos bancos foram recuperados.

Eles foram identificados como Maciel Gomes de Oliveira, de 37 anos, Luiz Miguel Melek, de 40 anos, Romário Batista de Oliveiram de 35 anos, e Waldeir Porto Costa, de 28 anos.

Os agentes de segurança acreditam que há outros indivíduos na mata.