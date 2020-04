Dois homens são mortos enquanto trocam pneu de carro na Avenida Leste-Oeste

Dois homens foram assassinados a tiros enquanto trocavam o pneu do carro de um deles na Avenida Leste-Oeste, no Bairro Pirambu, em Fortaleza, na noite do último domingo (19). As vítimas foram o motorista do veículo e um homem que morava na região e ofereceu ajuda para substituir o pneu. Três mulheres, que eram passageiras do veículo, ficaram feridas.

Antônio Francisco Gomes, de 27 anos, e Delano da Silva, de 27 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo. Segundo testemunhas, Delano estava na calçada de casa, quando ofereceu ajuda a Antônio Francisco, que estava com o carro parado próximo a residência.

Delano tentou fugir, mas foi atingido nas costas e caiu ferido a poucos metros de casa. Já Antônio Francisco, morreu ao lado do carro. Os suspeitos, que não foram identificados, efetuaram os disparos do interior de um carro. As vítimas estavam vivas quando a Polícia chegou ao local, mas não resistiram aos ferimentos.

As três mulheres que ocupavam o veículo, e não serão identificadas, foram levadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde delas não é grave.

De acordo com policiais que estiveram no local do crime, o alvo da ação não era Delano, que não tem antecedentes criminais e estava no momento por acaso.

A motivação do crime ainda é desconhecida e nenhum suspeito foi identificado. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil é o responsável pelas investigações.