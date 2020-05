Denúncia auxilia na identificação de suspeito e Força Tática recupera produtos roubados

Uma equipe da Força Tática recuperou na noite desta segunda-feira (04.05), dois notebooks que haviam sido roubados no sábado (02), em uma loja de eletrodoméstico, no bairro CPA 3. O suspeito foi identificado, mas conseguiu fugir.

Conforme o boletim de ocorrência, a denúncia apontava um homem como autor de um roubo tipo “saidinha de banco”, ocorrido à tarde, nas proximidades do bairro Bosque da Saúde. O criminoso estaria em uma motocicleta Honda Tornado 250 vermelha e seria morador do bairro Jardim Vitória.

Os policiais chegavam à residência do denunciado quando o viram e correndo para os fundos da casa. Ele não foi localizado.

Na vistoria no imóvel, os militares encontraram uma réplica de pistola e porções de pasta base de cocaína e cocaína. No quarto do homem, foram encontrados dois notebooks novos e nas caixas.

Via consulta, os policiais confirmaram se tratar de produtos roubados. Via consulta, os militares encontraram ficha criminal no nome do suspeito por tráfico de droga.