Denarc cumpre mandados e desarticula bando que comandava tráfico na Zona Norte da Capital

Policias do Departamento de Narcóticos (Denarc) com apoio da coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Furtos e Roubos e Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio deflagraram na manhã desta quarta-feira (11) a “Operação Norte” para dar cumprimento de 13 mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão em Porto Velho.

A ação policial é resultado de oito meses de investigações e tem por objetivo desbaratar a atuação de um grupo criminoso, estruturalmente ordenado, que atuava na distribuição e comercialização de drogas na Zona Norte da capital rondoniense.

Durante as fases anteriores da apuração, o Denarc já havia apreendido mais de 70 quilos de cocaína, quatro veículos, uma prensa hidráulica e duas armas de fogo, e prendido nove pessoas, todas com envolvimento no crime de tráfico de drogas, uma delas apontada como sendo um dos líderes do grupo criminoso.

Entenda o caso



As apurações tiveram início em junho de 2019, quando um dos líderes do grupo foi preso em flagrante pelo Denarc com de 17 quilos de cocaína. Mesmo preso, as investigações apontaram que ele continuou coordenando a ação do bando de dentro do presídio.

Com o aprofundamento das apurações, foi possível esclarecer toda a dinâmica de atuação dos criminosos, e em setembro de 2019, o principal gerente do bando foi preso em flagrante. Nessa oportunidade o Denarc apreendeu drogas, veículos, apetrechos para o tráfico, insumos, prensa hidráulica e armas de fogo, sendo uma delas pertencente ao acervo da Polícia Civil, furtada em Candeias do Jamari.

Em novembro também de 2019, as investigações foram direcionadas para o objetivo de identificar e prender os fornecedores da droga, sediados no município de Guajará-Mirim, resultando na apreensão de cerca de 55 quilos de cocaína, ocultos na carroceria de uma camionete que trafegava pela rodovia BR-421, no município de Nova Mamoré.

Já em fevereiro de 2020, o Departamento de Narcóticos conseguiu prender os supostos fornecedores dos 55 quilos de cocaína que haviam sido apreendidos em novembro de 2019, ocasião em que cumpriu mais cinco mandados de busca e apreensão, tendo apreendido dinheiro em espécie, documentos e aparelhos celulares dos investigados.

Na última segunda-feira (9), o Denarc prendeu em flagrante mais dois integrantes do grupo, que atuavam na comercialização e distribuição de drogas, principalmente no Assentamento Joana D’Arc, situado na Zona Rural de Porto Velho.

A operação deflagrada na manhã desta terça-feira marca a total desarticulação do grupo criminoso, com o cumprimento dos mandados judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão.