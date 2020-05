Denarc apreende drogas e armas de fogo em Timon

a manhã desta quinta-feira (30), a Polícia Civil do Maranhão, através do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (DENARC) da cidade de Timon, prendeu dois irmãos que praticavam tráfico de drogas no local.

De acordo com a polícia, na posse dos irmãos, os policiais civis encontraram drogas como crack e maconha, duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 e outro calibre 32, ambos municiados, além de aproximadamente R$2.000,00 reais em espécie.

Um dos irmãos já havia sido preso pela DENARC no mês de abril de 2019 pela prática do tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, informou a polícia.

Os presos foram entregues na Central de Flagrantes de Timon para a adoção das medidas legais cabíveis.