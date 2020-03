Defesa alega que jornalista acusado de assédio teve Facebook ‘invadido’ e pede investigação

Divulgação

A defesa do jornalista Leonardo Heitor Miranda, réu em processos por importunação sexual, afirmou que a conta dele no Facebook foi “reativada e invadida” enquanto ainda estava preso no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC), no último dia 8 de fevereiro. Segundo a advogada Wellen Candido Lopes, uma pessoa estaria se passando por Leonardo e se comunicando pelo perfil na rede social. Ela solicitou que seja instaurada uma investigação sobre o caso.

Leonardo é acusado de utilizar suas redes sociais para assediar várias mulheres, inclusive utilizando perfis falsos. A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) chegou a fazer uma revista na cela de Leonardo na época em que o perfil foi utilizado, no início de fevereiro, enquanto ele ainda estava preso, mas nada foi encontrado e o jornalista negou ter usado a rede social.



A advogada afirmou que o perfil de Leonardo no Facebook estava desativado desde julho de 2019, mas foi “reativado e invadido por terceiro” que estaria se passando por ele e se comunicando por seu perfil. Ela ainda argumentou que as acusações contra Leonardo se tornam mais frágeis diante da possibilidade de outra pessoa estar se passando por ele nas redes sociais.



No dia 10 de fevereiro a defesa solicitou que se instaurasse uma investigação no sentido de apurar este caso. No último dia 26 de fevereiro Leonardo foi solto e, segundo a advogada, desativou seu perfil no Facebook.



Preso e solto



Leonardo Heitor Miranda Araújo foi preso no dia 25 de novembro de 2019 e responde processos por diversos crimes contra a dignidade sexual. As ações tramitam na 3ª Vara Criminal, 8ª Vara Criminal, além da 6ª Vara Criminal e 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Alguns casos, porém, já foram arquivados.



A liberdade foi concedida durante audiência de instrução na Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, no dia 26 de fevereiro. A prisão que o mantinha fora do convívio social ocorreu em virtude de descumprimento de medida protetiva de urgência. O profissional da Comunicação ainda é réu em três casos.



Leia a nota da Sesp na íntegra:



A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) esclarece que não foi encontrado aparelho celular ou outro eletrônico, durante revista realizada no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC), mais especificamente na cela do reeducando L.H.M. Além das revistas regulares, a diretoria realizou inspeção na quarta-feira (08.01) e nada foi encontrado. Ao ser questionado sobre o suposto uso da rede social, o recuperando negou veementemente.