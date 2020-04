Cupom fiscal mostra que homem encontrado morto comprou bebidas na segunda-feira

Divulgação

Conforme informado pelo Dourados News nesta quinta-feira (23), um homem identificado como Nelson Velasquez Silva, 36, morador na Aldeia Bororó, na Reserva Indígena de Dourados, foi assassinado com golpe de faca no pescoço e sofreu vários golpes na cabeça com pedras, de acordo com a constatação da perícia.

O corpo da vítima estava no córrego Laranja Doce, na região Noroeste de Dourados, quando jovens chegaram para pescar e o avistaram próximo a uma ponte, nos fundos de uma universidade privada.

De acordo com a mãe do rapaz, Nelson havia saído de casa no dia 11 de abril e desde então não voltou. Ele possuía problemas com bebidas alcoólicas.

No local foram encontradas bebidas alcoólicas e um comprovante de pagamento do dia 20 de abril, data em que a perícia acredita que tenha ocorrido a morte da vítima.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o assassinato e a polícia investiga o caso.