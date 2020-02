Criança de 5 anos morre atropelada ao ir atrás do pai e da avó

Uma criança de cinco anos morreu na noite desta quarta-feira (19), após ser atropelada por um motociclista no Bairro Jardim Umuarama, em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente de trânsito ocorreu por volta das 21h30.

O condutor da moto, de 22 anos, contou que estava trafegando pela via, quando de repente a criança saiu de uma casa de festas e atravessou o seu caminho. Ele não teve tempo de frear e acabou atingindo e arremessando o menor.

A versão do motociclista foi confirmada pela mãe da criança, que relatou que ela havia saído correndo para ir atrás do pai e da avó, que haviam acabado de sair do local.

Testemunhas que estavam presentes no momento do atropelamento também deram a mesma versão do motociclista e da mãe.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou a morte da criança.

O condutor da moto permaneceu no local do acidente e a Polícia Civil constatou que ele é habilitado e o teste do bafômetro deu negativo.

A motocicleta dele também estava com a documentação em dia.

Apesar do relato da mãe da criança e das testemunhas, o caso ainda deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran).