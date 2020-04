covarde, homem esgana e bate cabeça da mulher na parede

Ilustração/Wesley Ortiz

Homem de 24 anos foi preso, na madrugada desta sexta-feira (3), na Rua Leôncio de Souza Brito no Bairro São Bento, em Sidrolândia. Bêbado, ele esganou a mulher e fez ameaças.

Segundo informações da vítima, de 28 anos, quando o marido chegou em casa, ela disse que iria dormir na sala em companhia dos filhos, sendo um bebê e uma criança de aproximadamente 9 anos de idade.

Bêbado, o agressor foi para cima da vítima e a esganou, em seguida bateu com a cabeça dela contra a parede.

Com as agressões, segundo o site Sidrolândia News, a mulher caiu no chão e ouviu o companheiro dizer “se eu for preso, eu te mato”.

Com os gritos, os vizinhos foram até a casa do casal e retiraram as crianças do local. A Polícia Militar foi acionada, e o agressor preso em flagrante. O acusado vai responder por violência doméstica, ameaça e descumprimento de decisão judicial.