Corpo é encontrado com pés amarrados

O corpo de um jovem foi encontrado com os pés e as mãos amarrados na manhã desta terça-feira (21). Fato foi registrado na comunidade do Pequizeiro, em Santo Antônio do Leverger, 34 km ao sul de Cuiabá.

De acordo com informações do delegado Fausto Freitas, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no corpo da vítima foram encontradas perfurações de bala.

A causa do crime ainda é um mistério para a Polícia Civil.

No total, foram três disparos no rosto do homem, que aparenta estar na faixa dos 25 anos.

Corpo foi recolhido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).