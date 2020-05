Corpo de mulher é encontrado em fossa no bairro Morada Verde

Policiais localizaram no final da manhã desta sexta-feira (1°) o corpo de uma mulher, aparentemente de 30 anos de idade, dentro de uma fossa desativada no bairro Morada Verde, em Campo Grande. A vítima foi identificada apenas como ‘Gisele’. Três pessoas foram levadas para a delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Equipes da perícia, Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local.

Os investigadores chegaram até a casa após uma denúncia e encontraram uma fossa de aproximadamente um metro e meio desativada. No buraco, o corpo estava enrolando em um lençol e inclusive um carrinho de mão usado para jogar a vítima também foi apreendido.

Três presos

Conforme apurado pelo Midiamax, três pessoas foram detidas: Uma travesti, com passagens pela polícia por tráfico, que morava na casa onde o corpo foi localizado; um homem identificado apenas como ‘Alemão’, que teria ajudado enterrar o corpo e uma mulher, que morava na residência ao lado pertencente a ‘Huck’, onde o crime pode ter sido executado. Huck, que teria um envolvimento amoroso com Gisele, está foragido.

A travesti afirmou à polícia que viu Alemão com Huck jogando o corpo na fossa de sua residência durante a madrugada. A polícia então encontrou, na casa ao lado, de Huck, onde ele morava com outra mulher, marcas de sangue e um pé de cabra. A mulher que mora com ele confessou que limpou marcas de sangue na residência.

A suspeita é de que Huck tenha matado Gisele em sua residência com o pé de cabra e junto com Alemão, enterraram o corpo na fossa desativada na casa da travesti. Foram levadas para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), a travesti, a mulher que mora com Huck e Alemão. Huck está foragido.