Corpo de filho de ex-prefeito é velado em Primavera do Leste

O corpo do jovem Pedro Henrique Viana, filho do ex-prefeito de Primavera do Leste, Getúlio Viana, está sendo velado na Funerária Primavera, na manhã desta terça-feira (18).

O rapaz, de 23 anos, morreu em um acidente na tarde de segunda-feira (17) na BR-070. O Jeep Renegade que ele dirigia colidiu com a traseira de um caminhão-baú.

Segundo apurou a reportagem, o velório começou por volta das 20h de segunda e segue até as 15h de hoje.

Em seguida, Pedro Henrique será enterrado no antigo cemitério da cidade, localizado na Avenida Belo Horizonte.

O velório mobilizou toda a cidade para prestar suas últimas homenagens ao jovem. Centenas de pessoas foram à funerária ainda na noite de ontem e a movimentação seguiu até por volta de 1h da manhã. Já na manhã de hoje, mais familiares e amigos chegaram à funerária.

O acidente

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida teria ocorrido após Pedro Henrique realizar uma ultrapassagem e voltar para a pista.

Após bater no caminhão, o Renegade saiu da rodovia e o jovem ficou preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate da vítima. Em seguida, Pedro Henrique foi encaminhado para um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.