Corpo de 2ª adolescente sequestrada é encontrado em Manaus

Manaus - Seis horas depois do encontro do corpo de Sigrid Libório de Santana, de 14 anos, moradores do bairro do Educandos, na Zona Sul de Manaus, encontraram o corpo da amiga dela, a adolescente Thayssa Karolayne da Silva Azevedo, que também tinha 14 anos. O segundo cadáver foi achado na mesma área do primeiro, às margens do igarapé do bairro, na noite desta quinta-feira (6).

"Por volta das 20h, o corpo boiou perto de um barco e começou a movimentação", disse uma moradora, que pela segurança terá a identidade mantida em sigilo.

As amigas estavam desaparecidas desde às 3h da madrugada de hoje. Sigrid teria relatado para a mãe da amiga que estava sendo ameaçada por integrantes de uma facção criminosa. O corpo dela foi encontrado por volta das 14h.

Segundo a perícia, Sigrid foi morta com 7 tiros. A execução aconteceu em outro local e o corpo dela foi jogado nas proximidades do igarapé.

'Levadas para morte'

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que as adolescentes são conduzidas por membros de uma facção para o tribunal do crime, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Nas imagens é possível ver as duas adolescentes sendo levadas por um grupo de homens, para o local onde supostamente foram mortas. O vídeo de 19 segundos mostra um dos suspeitos portando uma arma de fogo e apontando para as costas das vítimas.