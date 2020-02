Corpo com marcas de tortura é encontrado no bairro São Conrado

Divulgação

Um corpo sem identificação foi encontrado com marcas de tortura, na noite de ontem (28), na Rua General Ângelo Frulegui da Cunha, bairro São Conrado, em Campo Grande.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o corpo estava com roupas bem gastas e com marcas de queimaduras em diversas regiões.

O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso. O terreno é murado, com um espaço pequeno para entrada e cheio de entulhos na frente. O boné da vítima continua no local do crime.

Vizinhos informaram ao TopMídiaNews que não existem câmeras de segurança próximo do local. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.