Corpo carbonizado é achado dentro de carro incendiado em VG

Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro, na manhã desta segunda-feira (6) na região do bairro Colina Verdejantes, em Vázea Grande.

As informações iniciais repassadas ao FOLHAMAX são de que a equipe do 4º Batalhão da Policia Militar foi acionada com relato de que um corpo estaria no carro abandonado. No local, os militares encontraram um veículo modelo Uno totalmente queimado, com um corpo carbonizado dentro.

Os policiais isolaram o local e acionaram as equipes da Delegacia Especializada em Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) e a Politec para as providências cabíveis.

Ainda não se tem identificação do corpo, nem informações sobre como o crime ocorreu.