Confusão em frente a conveniência acaba com um ferido a tiros por segurança

Guilherme Cavalcanti, Midiamax

Uma confusão nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (25) na Orla Morena, em Campo Grande acabou com um rapaz ferido a tiros por um segurança do local. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa.

A confusão aconteceu por volta das 6 horas da manhã desta terça (25) quando algumas pessoas que haviam saído do Carnaval da Esplanada Ferroviária foram para a frente do estabelecimento comercial, e começaram a empinar motos e outros faziam racha na rua em frente a conveniência, sendo que o segurança para tentar dispensar a multidão teria usado gás de pimenta, momento em que a multidão foi para cima do segurança.

O segurança, então, fez vários disparos sendo que um tiro atingiu o tornozelo de um rapaz e de raspão a mão de outro homem, que estava no local. Uma mulher ainda teria sido agredida com coronhadas pelo segurança, que se refugiou dentro da conveniência, que acabou saqueada por algumas pessoas.

Até às 7h desta terça, momento em que a reportagem permaneceu no local, nenhuma equipe da Polícia Militar havia chegado.