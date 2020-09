Com ciúmes da ex, homem invade bar e esfaqueia desafeto em MT

Midianews

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (24), acusado de tentar matar um cliente de um bar, de 37, em Juína (a 734 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar da cidade, o suspeito estaria com ciúmes da ex-companheira, que é dona do estabelecimento comercial e por isso teria tentado matar a vítima.

A mulher relatou aos policiais que a vítima estava tomando cerveja, quando o ex chegou e lhe deu vários golpes de faca.

O homem foi socorrido em estado grave com cortes no abdômen, cabeça, ombro e rosto.

Ele foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital da cidade.

A dona do bar relatou que possui medida protetiva contra o ex-companheiro e ele não deveria ter se aproximado do local.

O suspeito permanece preso e foi autuado por tentativa de homicídio e quebra de medida protetiva.

O crime ainda é investigado pela Polícia Civil.