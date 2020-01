Cliente não paga conta e agride empresário com chave de rodas em Cuiabá

O dono de um estacionamento no Centro de Cuiabá, na segunda-feira (27), denunciou um cliente por agressão. Milton Garcia Leandro disse que um cliente partiu para cima dele com uma chave de rodas. Ele teve cortes na cabeça e hematomas no braço. A vítima registrou um boletim de ocorrência da Polícia Militar.

Segundo a denúncia, a mulher do suspeito entrou no estacionamento e parou o carro. O marido dela chegou depois e estacionou outro veículo. No entanto, ao saírem, não pagaram a taxa de estacionamento.

A vítima tentou cobrar os motoristas. Então, o motorista jogou o carro em cima dele. Nesse momento, Milton deu chutes no carro. O homem e a mulher conseguiram sair do estacionamento sem pagar.

O homem saiu do carro e foi até o escritório do estacionamento onde estava a vítima e bateu nele com uma chave de rodas.

Após a agressão, a Polícia Militar foi chamada e ao chegar ao local levou o idoso para a policlínica do Verdão. A vítima foi atendida, medicada e após liberada do hospital.

De acordo com o boletim, o motorista disse à polícia foi até o local para ajudar a mulher porque o pneu do carro dela havia furado. Quando chegou no estacionamento, ela entrou no estabelecimento para não impedir o trânsito na via pública.

À polícia, o rapaz disse que trocou o pneu do carro da mulher e ambos iam saindo do estacionamento quando à vítima tentou pará-los. Nisso, desferiu socos e chutes no veículo que ficou com a lataria amassada.

O motorista alegou aos policiais que saiu do carro e foi até o estacionamento para pegar os dados do local para posteriormente solicitar indenização pelos danos materiais. No entanto, segundo ele, o idoso teria lhe agredido com uma caneta e perfurado o braço dele e que só teria se defendido.

Na delegacia, a polícia solicitou que a mulher abrisse o carro e, na ocasião, foi encontrada a chave de roda embaixo do tapete do banco de trás. Os suspeitos e a vítima foram encaminhados para Central de Flagrantes, de acordo com o boletim de ocorrência.