Cliente consome R$ 2,9 mil em boate, não paga e é preso em MT

Um homem identificado como L.S, foi detido após não pagar a R$ 2.900 numa boate localizada no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis (218 km de Cuiabá). O caso ocorreu na madrugada de domingo (2), por volta da meia-noite.

As informações são de que a Polícia Militar foi acionada pelo gerente da casa de shows após o homem informar que não teria o dinheiro para pagar a conta. Consta que o “devedor” utilizou os serviços e produtos da boate que resultou num gasto de R$ 2,9 mil. No entanto, na hora do pagamento teria o dinheiro.

O homem ainda relatou à polícia que se sentiu coagido por funcionários da boate. O gerente comercial do local relatou que o suspeito informou que pagaria o valor e que ambos deslocaram a outra boate para passar um cartão, mas que o estabelecimento estava fechado.

A conta, então, não foi quitada e o homem encaminhado a 1ª delegacia de polícia para as providências que o caso requer.