Choque de carro e moto deixa 1 morto em Várzea Grande

Neuraci Santos e Silva, 41 anos, morreu na noite deste domingo (12) após bater a moto que ele pilotava em um carro no bairro Nova Várzea Grande, na Cidade Industrial. O motorista do carro fugiu do local do acidente, mas acabou preso.

Não há informações sobre o que provocou a batida fatal. Os relatos são de que o carro Volkswagen Gol acabou acertando a motocicleta e, por conta disso, a vítima foi jogada no chão da via.

Socorristas estiveram no local, mas apenas constataram a morte de Neuraci. Com isso, membros da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionados e realizaram as primeiras constatações.

Imagens mostram o carro Gol praticamente ‘suspenso’ próximo a uma ponte perto de onde a colisão aconteceu. A moto da vítima fatal ficou praticamente destruída com o impacto da batida.

Segundo informações, o condutor do carro se recusou a fazer o teste do etilômetro, que apontaria se a pessoa está ou não sobre efeito de álcool.

O corpo do motociclista foi encaminhado ao IML para exames de necropsia necessários. Logo depois, será entregue a família para o sepultamento. A situação será investigada pela Delegacia de Delitos no Trânsito (Deletran)