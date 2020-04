Caseiro tem orelha cortada após bandidos invadirem fazenda em MT

Um caseiro de uma fazenda teve a orelha cortada após um grupo de criminosos invadir a propriedade na última segunda-feira (13), no município de Nova Ubitarã (478 km de Cuiabá).

De acordo com as informações, o caseiro que não foi identificado foi agredido pelos bandidos com chutes e socos. Em seguida, um dos integrantes pegou uma faca que estava no local e cortou a orelha direita da vítima.

A dupla conseguiu levar latas de cerveja, uma espingarda de pressão e R$ 142. A Policia Militar foi acionada pela vítima e durante rondas pela região, conseguiu localizar um dos bandidos.

Ao ser questionado sobre o crime, ele confessou a autoria. O outro comparsa conseguiu fugir e ainda não foi encontrado. A Polícia Civil está investigando o caso