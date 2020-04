A Polícia Civil de Candeias do Jamari prendeu na manhã deste domingo (19), o casal Joab Freitas dos Santos e Maria José Góis, foragidos da Justiça do Estado do Mato Grosso.

Segundo a Polícia, a dupla é acusada de participação em um latrocínio (roubo seguido de morte) em Tangará da Serra (MT). Eles foram localizados no Município de Itapuã do Oeste.