Casal de MS recém-saído da prisão é morto a tiros em Goiás

Mato Grosso do Sul

Um casal, que ainda não teve a identificação divulgada pela polícia, foi assassinado a tiros no final da manhã desta segunda-feira (27) na cidade de Chapadão do Céu, em Goiás. O casal seria natural da cidade sul-mato-grossense de Costa Rica, a 384 quilômetros de Campo Grande, distante cerca de 70 km do local onde os corpos foram encontrados. Os dois teriam saído recentemente da prisão.

O crime ocorreu por volta das 11h50, quando os dois estavam em uma residência, localizada próximo a saída para Costa Rica. Atiradores entraram no local e dispararam diversas vezes. Os corpos foram localizados no quintal da residência, conforme divulgado pelo site Destaki News.

A Polícia Militar, Polícia Civil e perícia estiveram no local dos fatos. A informação é que o casal teria sido preso na semana passada e foi solto na mesma semana. O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades competentes.