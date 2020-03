Carro de aplicativo leva 16 tiros em MT; 2 são baleados

Dois homens que estavam em um carro de aplicativo foram baleados durante a noite dessa quinta-feira (19) no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Nova Mutum ( 197 km de Cuiabá). Conforme as informações da Polícia Militar, dentro do veículo estavam três pessoas e os dois homens que foram baleados tinham 28 e 29 anos.

Os policiais disseram que o motorista foi atingido por dois tiros na região do abdômen. O passageiro foi baleado no ombro e no pescoço.

Após a PM ser acionada, as vítimas receberam atendimento médico e foram encaminhados para uma unidade hospitalar na região. O quadro de saúde das vítimas ainda não foi informado.

De acordo com as informações, o veículo estava em uma rua quando uma caminhonete S-10 se aproximou do carro e efetuou 16 disparos.

Em seguida, os suspeitos fugiram do local. Durante a investigação da polícia, na região foram encontradas várias cápsulas de calibre 30. Os suspeitos da tentativa de homicídio ainda não foram localizados