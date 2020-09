Carro com quatro crianças capota na Estrada Parque e acidente mata menino de 7 anos

Divulgação

Um motorista foi preso depois de capotar o veículo na MS-450, também conhecida como Estrada Parque, próximo do distrito de Palmeiras, em Aquidauana – a 139 km de Campo Grande. O acidente terminou com a morte de um menino de sete anos de idade, que estava dentro do carro. Há suspeita de que o motorista estava embriagado.

Segundo informações do jornal O Pantaneiro, o motorista levava quatro crianças no veículo, um Fiat Uno Mille. Duas crianças eram filhos do motorista e duas eram filhos de um casal de vizinhos, que seguiam em um carro logo atrás.

Com o capotamento, as crianças foram levadas para o Hospital de Dois Irmãos do Buriti. Um dos filhos dos vizinhos, o menino de sete anos, morreu. A irmã não teve ferimentos graves. Com relação aos filhos do motorista, o menino teve ferimentos leves e a menina ficou em estado grave, por isso precisou ser encaminhada para Campo Grande.