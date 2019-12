Carro com 9 pessoas capota em rodovia de MT; 4 morrem

Dois adultos e duas crianças morreram num grave acidente na MT-249, entre Nova Mutum e São José do Rio Claro nesta tarde de Natal (25). Outras cinco pessoas, incluindo um bebê de cerca de 1 mês, ficaram feridas com gravidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam num veículo Siena. O motorista perdeu o controle numa curva, saiu da pista e capotou.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, soube que uma vítima criança foi levada por populares ao Hospital de Nova Mutum. Outras três - de 8 e 4 anos e o bebê de 1 mês - foram socorridos, assim como uma mulher de 27 anos.

Já duas crianças, uma mulher e um homem não resistiram e morreram ainda no local do acidente. A identificação deles ainda não foi repassada.

A Polícia Civil esteve no local para apurar as causas do acidente, assim como uma equipe da Politec. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para recolher os corpos.