Carreta tomba à margem da MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia

Novanews

Uma carreta carregada com soja tombou à margem da rodovia MS-276, entre os municípios de Batayporã e Anaurilândia. O fato ocorreu nesta quinta-feira, dia 23 de abril.

O site Nova News apurou que a carreta saiu de Mato Grosso do Sul com destino ao estado do Paraná. O motorista, ao invés de acessar a MS-480, sentido à Usina Sérgio Motta, acabou passando direto pelo trevo, sentido à cidade de Anaurilândia.

Ao perceber que estava na direção errada, ele estacionou à margem da pista, momento em que a carreta pendeu para o lado e tombou, puxando também o cavalo mecânico.

O motorista não sofreu ferimentos e acionou a seguradora que providenciaria um guincho para fazer a remoção do veículo. A carga ficou espalhada em meio à vegetação.