Caminhão sem freio atropela e mata grávida de 6 meses em MT

Duas mulheres, sendo que uma delas estava grávida de seis meses, morreram depois de serem atropeladas por um caminhão nessa terça-feira (24), em Barra do Garças ( a 516 km de Cuiabá). Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Avenida Cristal, no bairro Jardim dos Ipês.

O motorista do veículo contou aos policiais que o freio do caminhão não havia funcionado e por isso colidiu com a traseira da motocicleta. Ele contou que devido a sua velocidade tentou jogar o veículo para a esquerda e desviar das vítimas, no entanto, não conseguiu.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do caminhoneiro está vencida desde 2018 e a documentação do veículo, atrasada desde 2017. As vítimas tinham 48 anos e 22 anos.