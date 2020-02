Cabo da PM é assassinado na Zona Leste de SP

Um policial militar de folga foi assassinado na noite desta quarta-feira (5) em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo.

A vítima caminhava pela calçada de um restaurante localizado na Rua Kenzo Gaia quando foi abordado por dois homens em uma moto.

O cabo Wanderley Oliveira de Almeida Junior, de 38 anos, do 4º Batalhão de Operações Especiais (Baep), foi atingido por, ao menos, nove disparos na região do rosto e do tórax, de acordo com a polícia.

O PM foi socorrido ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens de câmeras vão ser usadas para tentar localizar suspeitos. A motivação do crime ainda é desconhecida.